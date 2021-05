OB taber til Sønderjyske

Otte minutter før tid fik udeholdet også skovlet bolden i mål efter et hjørnespark. Men dommer Jakob Kehlet underkendte scoringen for et frispark i en klump af spillere.

Sønderjyske red stormen af, og i overtiden lukkede Emil Frederiksen kampen, da han med en afslutning fra venstre side af feltet scorede til 2-0.