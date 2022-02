OB tabte føringen i den sidste overtid

Der var langt mellem chancerne i en sløj første halvleg, hvor meget af spillet foregik på midten af banen. Mange frispark prægede kampen og skabte en rodet forestilling.

De to hold fik derfor aldrig gang i deres spil, og i store dele af første halvleg var der meget boldflytteri, og angrebene løb ofte ud i sandet.

Fire mål på 45 minutter

Anden halvleg var den diametrale modsætning. De to hold leverede et sandt festfyrværkeri, og det var også her, alle målene blev scoret. Begge hold var langt mere angrebslystne, og det skabte muligheder i begge ender.

Det uafgjorte resultat betyder, at FCM taber terræn til FC København i toppen af superligatabellen. FCK vandt tidligere søndag med 2-0 over Viborg, og københavnerne fører nu Superligaen med tre point ned til FCM.

OB er på niendepladsen med 20 point.

Fynboerne var farligst i den chancefattige første halvleg mod FCM.

Halvlegens største chance kom, da et hjørnespark fra den offensive midtbanespiller Issam Jebali blev forlænget, men midtjydernes angriber Junior Brumado reddede ekvilibristisk bolden på målstregen.

Indskiftning blev til udligning

FCM kom flyvende ud til anden halvleg, og efter kort tid scorede netop Brumado efter flot forarbejde fra venstre wingback Nikolas Dyhr.

Glæden varede dog ikke længe, da Issam Jebali kort efter blev sendt i dybden og sendte bolden forbi en chanceløs Elias Olafsson i FCM's bur.