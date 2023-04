OB tæt på playoffplads efter sejr over Silkeborg

Efter 53 minutter kunne banens bedste spiller, Yankuba Minteh, opsnappe bolden efter en fejl i Silkeborg-forsvaret, og spille angriber Bashkim Kadrii helt fri foran mål, som let trillede bolden ind til 1-0.

Kort efter havde Adamsen en chance i den anden ende med en fri afslutningsmulighed, men han fandt aldrig vejen til netmaskerne søndag.

Med lidt over en time spillet blev Minteh igen sendt i dybden, og kantspilleren fandt kreatøren Nattan Skyttä i feltet, som nemt kunne prikke bolden ind til 2-0.

Herefter stillede OB sig længere tilbage på banen og overlod initiativet. Her formåede Silkeborg ikke at skabe det fornødne tryk til at komme tilbage i kampen, hvilket betød, at værterne ret uproblematisk kunne køre slutresultatet hjem.