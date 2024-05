Selvom OB ikke var i kamp søndag, tikkede der alligevel et ærgerligt resultat ind med fynske briller.

Vejle var nemlig på besøg i Viborg, som ligger øverst i nedrykningsspillet.

Inden kampen havde OB et enkelt point op til Vejle. Men den føring blev udbygget med vejlensernes 2-1-sejr over Viborg.

Dermed skal OB nu hente fire point på Vejle i de kommende tre runder for at komme over nedrykningsstregen.

Intet er matematisk afgjort endnu, men resultatet gør jagten sværere for OB.