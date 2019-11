OB bekræfter: Tager afstand fra upassende tilråb mod U15-spillere

Ungdomsspillere fra AGF måtte under en kamp i Ådalen sidste uge lægge ører til upassende ytringer fra tilskuerrækkerne.

Det konstaterer OB. Klubben har undersøgt, hvad der skete på sidelinjen til en kamp den 23. november, hvor fans ifølge AGF-træner Fatah Abdirahman havde råbt abelyde efter en spiller.

Men OB har ikke kunnet finde belæg for, at der blev råbt den slags lyde. Ifølge klubbens undersøgelse, var det heller ikke spillerne på banen under en U19-kamp, der blev råbt ad. Det var i stedet U15-spillere, der gik forbi.

- Der er nogen, der får råbt en bemærkning med racistiske undertoner til en spiller, og det bliver så overhørt, siger OB's kommunikationschef, Thomas Bansø.

Han vil ikke komme ind på, hvad der konkret blev sagt, men beskriver tilråbene som "dumme kommentarer".

Uforeningt med værdisæt

OB undskylder oplevelsen overfor de ramte AGF-spiller og understreger samtidig, at upassende tilråb ikke er foreneligt med klubbens værdier. I klubben er man ærgerligt over, at få personers dårlige opførsel stjal fokus fra den ellers gode stemning til ungdomskampen i Ådalen.

Det har ikke været muligt for klubben at identificere de enkeltpersoner, der har fremsat de upassende ytringer. Derfor føler OB, at deres fans uretmæssigt er blevet hængt ud i pressen og på sociale medier. Men på trods af, at det ikke har været muligt at fastslå om det er personer med tilknytning til klubben, vil man gerne undskylde.

- Det er foregået til en kamp, hvor OB er involveret. Vi lærer vores unge spillere, at man skal have respekt for alle, siger Thomas Bansø.

