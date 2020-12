OB tager på træningslejr - i Odense

Superligamandskabet fra OB har besluttet at holde fast i en træningslejr under opstarten efter vinterpausen i den bedste fodboldrække i Danmark. Destinationen er dog hverken med palmer eller eksotiske sandstrande, den er derimod yderst velkendt for OB-truppen.

Grundet coronaviruspandemien har OB nemlig besluttet at blive i Odense.

- Covid-19-situationen både nationalt og internationalt gør, at vi skal tænke alternativt til denne sæsons træningslejr. Vi bliver nødt til at holde os til alle restriktioner og anbefalinger fra de danske myndigheder, og derfor har vi nu besluttet at blive her i Odense, siger OB's sportschef Michael Hemmingsen.

Han fortæller videre, at de i den sammenhæng kan få god gavn af det nye klubhus, der giver fine faciliteter og baner i og omkring Ådalen, der kan bruges til opstarten.

- Vi skal nok få en god opstart, men det skal gøres på en forsvarlig måde, og vi mener, at det gøres bedst sådan her. Vi er sikre på, at vi nok skal få spillerne i den rette form til et spændende forår, hvor vi jagter målsætningerne om top seks og om at kunne gå hele vejen i Sydbank Pokalen, siger Michael Hemmingsen.

Klubben vil derfor fortrinsvis bruge fodboldbanerne i byen, hvor OB normalt træner enten på Røde Stjernes anlæg eller i Ådalen. Derudover kan spillerne indlogeres på Odense Congress Center i opstarten, hvis de skal have lidt mere fornemmelse af normal træningslejr.

Tilfælde af corona

Mandag i denne uge måtte OB suspendere træningen på grund af mistanke om coronasmitte hos to personer omkring førsteholdet. Tirsdag kom det så frem, at den unge profil Mads Frøkjær var testet positiv for coronavirus, og han kommer derfor ikke i aktion for OB resten af året.

Spillere, stab og administration blev ligeledes testet, men samtlige af deres tests var negative, og træningen kunne derfor genoptages.

OB-spillerne går på juleferie den 21. december, hvilket er dagen efter årets sidste kamp på udebane mod FC København. OB-truppen møder op til træning igen den 6. januar.

Første superligakamp i 2021 er den 3. februar, hvor OB på hjemmebane møder Lyngby.