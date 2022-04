OB tager sejren i overtiden efter klodset AGF-straffespark

AGF fortsatte søndag tendensen med at gøre livet surt for sig selv og er nu uden sejr i ni superligakampe i streg.

Det står klart, efter at OB gjorde ondt til værre for kriseramte AGF ved at slå aarhusianerne på en straffesparksscoring i overtiden til resultatet 2-1 på Ceres Park i femte runde af Superligaens nedrykningsspil.