OB-talent har brudt "husregler" og er ikke med i truppen søndag

Brud på husregler har sendt det 18-årige talent Yankuba Minteh ud af truppen til forårspremieren.

- Det vil ikke være muligt at finde Yankuba Minteh i kamptruppen, når vi i morgen (søndag, red.) skyder foråret i gang mod Randers FC, skriver OB.



Han har ifølge fodboldklubben brudt husregler og bliver derfor ikke udtaget, men det er uvist, hvad "husregler" dækker over.

- Yankuba har forbrudt sig på klubbens interne husregler, derfor vil han heller ikke være at finde på banerne i Ådalen i dag (lørdag, red.), lyder det fra OB.



Det et problematisk for OB, at han ikke er med i kampen søndag. OB skal gerne have en sejr for at bevare drømmen om at slutte i Top 6 og kvalificere sig til forårets medaljeslutspil.

En tur i byen - måske

Den unge gambier deltog i preseason-arrangementet på Anarkist fredag aften.



Ifølge mediet Stemmer Fra Ådalen, der følger Superligeklubben, er Yankuba Minteh blevet set i byen i Odenses natteliv natten til lørdag, hvilket der ifølge deres oplysninger er flere meldinger om.