OB-talent tilbage på træningsbanen efter brud på husregler og sygemelding

Yankuba Minteh er atter at finde på OB’s træningsbaner i Ådalen.

Det 18-årige talent er tilbage, efter at han mandag sygemeldte sig på grund af en række ubehagelige oplevelser i weekenden.

Et par dage med ro har dog gjort, at Yankuba Minteh torsdag er tilbage i Ådalen for at fortsætte træningen med sine holdkammerater, og det glæder OB’s fodbolddirektør.

- Vi kan med glæde konstatere, at Yankuba Minteh nu træder ind på holdet igen, hvor vores fælles plan er, at han tager konkurrencen op hurtigst muligt, og at han bidrager til holdets resultater og udvikling, siger Björn Wesström i en pressemeddelelse.

Brud på husregler gav sygemelding

Yankuba Mintehs sygemelding kom, efter at han ikke blev udtaget til søndagskampen mod Randers FC på grund af brud på OB’s interne husregler.

Det er uvist hvilke regler den gambiske spiller har forbrudt sig mod, men ifølge OB-mediet Stemmer Fra Ådalen, blev Yankuba Minteh set i Odenses natteliv natten til lørdag. Det er dog uvist, om byturen er årsagen til søndagens udelukkelse.

Udelukkelsen medførte dog en række ubehagelige kommentarer på det unge talents sociale medier. I forbindelse med søndagens kamp blev Yankuba Minteh også passet op af en gruppe personer, der optrådte truende.

Disse hændelser fik den 18-årige spiller til at sygemelde sig, mens OB i en pressemeddelelse tager skarpt afstand fra folks reaktioner.

Fortsat brug for ro

Selvom Yankuba Minteh nu vender tilbage til sin træning, så gør OB opmærksom på, at spilleren fortsat har brug for ro.

- Nu er vores fokus at give ham den plads, han har brug for, til primært at finde tilbage til et præstationsmiljø der føles sundt for en ung fodboldspiller, skriver Odense Boldklub i pressemeddelelsen.

Yankuba Minteh fik gennembrud hos OB i efteråret, hvor han i syv ligakampe scorede to mål og lavede to assister. Sammen med Issam Jebali havde Yankuba Minteh en stor andel i, at OB i efteråret vendte den dårlige start til en god slutning.

Mens Yankuba Minteh nu er tilbage blandt sine holdkammerater, så måtte Issam Jebali vinke farvel til OB i januar.