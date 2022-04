OB-talent: - Vigtigt at bidrage med mål

- Jeg prøver at gøre mit bedste hver eneste gang til træning, så han kan se, at jeg skal starte inde. Men hvis han mener, at jeg skal starte ude og komme ind, så gør jeg alt, hvad jeg kan, for at påvirke spillet på en anden måde, siger Jakob Breum.

Alm er positiv

Matchvinderen får også ros af cheftræner Andreas Alm, der mener, at den unge offensivspiller er hamrende effektiv.

- Han spillede en rigtig fin kamp. Jeg tror, at han havde tre afslutninger i kampen, og han scorede på to. Han var meget involveret i vores offensive spil, og han var også tæt på at få en frispilning fra Issam Jebali lige foran mål, siger træneren.

Andreas Alm er også glad for, at det var en af klubbens egne talenter, der viste sig at være kampafgørende.

- Det er svært at beskrive, hvor meget det betyder for klubben, når en af klubbens egne talenter lykkes på den måde. Så det var jeg meget tilfreds med, siger svenskeren.

Jakob Breum får endnu en mulighed for at være kampafgørende for OB, når holdet skal møde Sønderjyske i næste spillerunde.