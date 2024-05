OB-træner afviser rygte - "Det er løgn, løgn, løgn"

Efter den forløsende sejr over Hvidovre, blev OB's cheftræner af bold.dk bedt om at forholde sig til en udtalelse fra fodboldmediet Medianos ekspert Azad Corlu, der også er transitionstræner hos de direkte nedrykningskonkurrenter fra Lyngby Boldklub.

I et podcast-afsnit udtalte Azad Corlu ifølge bold.dk, at han havde hørt på vandrørene, at Søren Krogh ikke selv træf alle beslutninger om, hvem der startede inde for OB. Den udlægning havde OB's cheftræner dog svært ved at genkende over for bold.dk torsdag aften.

- Det er på ingen måder korrekt! Jeg er på intet som helst tidspunkt blevet dikteret af nogen, om at jeg skulle gøre det ene eller det andet, siger han og kalder det samtidig en løgn, at han skulle forladt OB's hjemmebane før tid efter nederlaget til Hvidovre i det omvendte opgør.