OB-træner afviser tanker om krise og fyring

OB er stadig ikke i krise.

I hvert fald ikke, hvis man spørger cheftræner Andreas Alm.

- Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre med ordet krise. Det er ikke så konstruktivt at arbejde med. Uanset om jeg kalder det krise eller ej, så er der ikke nogen forskel i vores arbejde.

Sådan lyder svaret, da TV 2 Fyn møder ham på træningsbanen, dagen efter OB røg ud af pokalturneringen med et nederlag til 1.divisionsklubben Nykøbing FC.

Sure fans på Facebook

Onsdagens kamp, der måtte afgøres i straffesparkskonkurrence, har ellers fået en del OB-fans til tasterne i kommentarspor på Facebook og på Twitter.

Her mener flere, at den svenske træner burde fyres, efter at OB har haft en svingende start på sæsonen med fem nederlag og kun to sejre. Står det til Andreas Alm selv, så er han dog stadig den rigtige træner for OB.

- Jeg fik samme spørgsmål for fire uger siden, og jeg kan ikke fokusere på det. Hvis jeg havde lagt fokus på det, så tror jeg ikke, at vi havde vundet to kampe i træk. Så det er der, vi er, siger træneren.

Hårdt arbejde til træning

Andreas Alm forstår dog godt, at der er mange fans, der er skuffede efter onsdagens kamp.

Selv var OB da også ærgerlige over nederlaget til Nykøbing FC, der i øjeblikket ligger på sidstepladsen i 1. division.

Træneren mener dog ikke, at det hjælper noget at være skuffet, og derfor var der fokus på at arbejde hårdt og være gode til torsdagens træning. Der er da også rigeligt at tage fat på.

- Der findes ingenting, som vi ikke skal arbejde på. Det er svaret hver gang. Vi skal altid arbejde. Selv hvis vi havde vundet i går, så skal vi stadig arbejde, siger Andreas Alm.

OB spiller næste kamp på lørdag, hvor de møder sidste års mestre fra FC København på hjemmebane på Odense Stadion.