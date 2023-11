OB-træner efter Hvidovre-nederlag: Chokerende lavt niveau

Alt gik ifølge cheftræner Søren Krogh galt søndag aften, da OB tabte med 0-2 til Hvidovre IF på hjemmebane.

To vidt forskellige verdener kolliderede søndag aften efter slutfløjtet på Nature Energy Park.

Krisen fortsætter i OB efter endnu et nederlag på hjemmebane, mens Hvidovre var i den syvende himmel, da Per Frandsens tropper sikrede sig alle tre point med en 2-0-sejr over odenseanerne.

Det betyder, at OB fortsat er uden en eneste hjemmebanesejr i denne superligasæson, mens Hvidovre fik sin første sejr overhovedet i sæsonen.

Derfor havde OB-træner Søren Krogh ikke meget positivt at sige efter kampen.

- Alt gik galt. Jeg har ikke set sådan et chokerende lavt niveau før, siger Søren Krogh.