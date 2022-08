OB-træner efter overtidssejr: Vi forsvarede med hjertet

OB løb søndag med sejren mod Silkeborg IF, da offensivprofilen Mads Frøkjær scorede til 2-1 i overtiden på et straffespark.

OB-cheftræner Andreas Alm mente, at resultatet var fortjent, selvom Silkeborg gennem kampen havde klart mest momentum.

- Vi scorede to mål, og vi forsvarede meget. Silkeborg var nummer et i ligaen og skabte ikke særlig meget imod os, så jeg synes, at vi gjorde en god indsats.

- Vi spillede med så meget hjerte og intensitet, at vi ikke rejser hjem og tænker, at resultatet ikke var på sin plads, lyder det fra cheftræneren efter kampen.

Cheftræneren var også tilfreds med, at der blev dæmmet op for sidste sæsons topscorer i Superligaen, Nicklas Helenius.

- I anden halvleg startede vi ganske fint, og vi forsvarede med hjertet. De fik ikke nogen store chancer, og jeg ved ikke, om Nicklas Helenius overhovedet fik en chance i kampen, siger Andreas Alm.

Mads Frøkjær, der scorede kampens sidste mål, var enig med sin cheftræner efter kampen.

- Tavlen og tabellen lyver aldrig. Det er klart, at vi var presset i bund i anden halvleg, men jeg synes ikke, at Silkeborg havde en stor chance, hvor de skulle have scoret, siger Frøkjær.

Fynboerne fik en rædselsfuld start på sæsonen med et point i fem kampe. Det er nu vekslet om til syv point efter syv runder.

Den sølle pointhøst fik OB til at hente målmanden Martin Hansen fra tyske Hannover, og han står nu noteret for fire kampe for holdet.

Efter søndagens opgør roste Silkeborg-cheftræner Kent Nielsen målvogteren, mens han også efterlyste mere skarphed fra sit eget hold.

- Vi manglede dygtighed, men Martin Hansen var nok OB’s bedste spiller i kampen.

- Den disciplin, der afgør fodboldkampe, er at score på halve, trekvarte og hele muligheder, og det gjorde vi ikke i kampen.

- Effektivitet er det vigtigste i fodbold, og det havde vi ikke med os i kampen, siger Kent Nielsen.

I næste runde får OB besøg af Viborg på hjemmebane i Odense, mens Silkeborg skal en tur til Parken, hvor FC København venter.