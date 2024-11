OB-træner før ny topkamp: - Der er mange sure timers slid og slæb bag succesen

Lige om lidt er halvdelen af sæsonen overstået. OB står foran sin kamp nummer 16 i NordicBet Ligaen, og dermed er holdet halvvejs på rejsen på vejen tilbage til Superligaen.

Indtil videre er det gået godt; 13 sejre i 15 kampe giver OB en solid førsteplads før lørdagens møde med AC Horsens, der ligger nummer tre i tabellen.

- Der er mange ting, der kører rigtig godt. Vi startede med otte sejre i træk, og så faldt vi lidt i niveau, men efterfølgende har vi ændret formation og fået ny energi og nyt liv ind på holdet. Vi er meget ydmyge omkring situationen, for der er ikke noget, der giver sig selv, siger OB-træner Søren Krogh til TV 2 Fyn.

- Det ligger kanon hårdt arbejde bag det. Der er mange sure timers slid og slæb i det, og vi skal holde snuden i sporet, så vi ikke giver slip. Vi har fortjent vores placering, men de gode resultater kommer af hårdt arbejde, tilføjer han.

En fed opgave lørdag aften

Træneren ser frem til lørdagens topkamp, hvor AC Horsens kommer på besøg i Odense.

- Det er et boldfast hold, der spiller hurtigt og har Superliga-niveau på nogle områder. De kommer med fart og fremdrift, direkte spil og masser af indlæg. Så der venter os en svær opgave og en fed opgave, siger Søren Krogh, der forventer at sende et skarpt OB-hold på banen lørdag eftermiddag.

- Vi skal fortsætte ad den vej, vi er på lige nu. Vi skal ikke kigge for meget tilbage, og vi skal ikke føle os overlegne. Det handler om det hårde arbejde og de mange løbemeter og alle de dueller, vi skal ind i. Vi skal lægge et tryk på modstanderens felt. Det handler om alle de kraftudtryk, som vi gerne vil vise frem foran vores fans på hjemmebanen, siger Søren Krogh.

Der er kampstart mellem OB og AC Horsens lørdag eftermiddag klokken 17.00 på stadion i Odense.