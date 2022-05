OB-træner forklarer god stime med sænkede forventninger

OB har ikke tabt en kamp siden superligagrundspillets sidste runde, og det skyldes ifølge cheftræner Andreas Alm, at fynboerne har nydt at spille uden for mange forventninger.



Det fortæller Alm efter søndagens 1-1-kamp mod FC Nordsjælland.

- Da vi startede nedrykningsspillet, havde vi ét mål, og det var, at vi skulle blive i rækken. Det gjorde, at vi ikke skulle ud og leve op til alle mulige forventninger hver gang, siger han.

- Skuldrene blev sænket lidt, og samtidig blev vi mere realistiske i vores tilgang. Derudover har vi også fået skabt en stor konkurrence i truppen, efter vi på et tidspunkt var ramt af mange skader, siger han.

Alm nyder godt af at have flere strenge at spille på, eftersom OB er inde i et hektisk kampprogram med både Superliga- og pokalfodbold.

Hele holdet i spil

OB-træneren foretog da også hele fem ændringer i sin startopstilling til søndagens opgør, og Alm understregede efterfølgende, at fynboerne er stærkt afhængige af hele truppen lige nu.

- Lige nu har vi behov for alle. Som træner ønsker man altid, at alle er med mentalt, og det synes jeg, vi viste i dag (søndag, red.), siger han og fortsætter.

- Jakob (Breum, red.), Max (Fenger, red.) og Troels (Kløve) var vores fronttrio i dag, og selv om de ikke startede i pokalen i torsdags, gjorde de en god figur i dag, siger han.

OB-anføreren Jens Jakob Thomasen er enig med Alm i, at alle spillerne i OB-truppen byder sig til for tiden.

- Der er mange, som byder sig til, og jeg tror faktisk, at det er en af årsagerne til vores gode periode. Uanset hvordan vi stiller op, byder folk ind med en masse kvalitet, siger han.

OB topper Superligaens nedrykningsspil, hvor holdet ligger á point med Viborg FF, der dog mangler at spille sin kamp i spillerunde 29.