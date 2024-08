OB-træner giver nye folk chancen i "bananskræl"-kamp

Ved mandagens træning i Ådalen trænede 20 markspillere og tre målmænd på bane 1, mens fem andre spillere var henvist til at træne for sig selv et andet sted i Odense. Der var tale om Sauli Väisanen, Tyler Burey, Rami Al-Hajj, Yaya Bojang og Aske Adelgaard, der alle er langt fra startopstillingen.

-Træningen i dag var meget taktisk. Vi spillede meget 11 mod 11, og så øvede vi nogle standardsituationer. De andre gutter havde brug for et power-træningspas i dag. Så årsagen er egentlig, at vi vil give dem de bedste muligheder, hvis de skal videre til en ny klub, når de ikke er en del af startopstillingen eller bænken. Det er egentlig derfor; vi vil gerne lave noget god træning for dem, siger Søren Krogh, der afviser, at de tilsidesatte spillere er udelukket fra en fremtid i OB.

- Nej, det betyder det ikke. Det handler igen om at få lavet de her træningsdesign, som er skræddersyede, så de har bedst mulighed for at lave noget god træning. Det er bestemt ikke uvelkomne. Igen; vi forsøger at gøre noget, der gavner alle, siger Søren Krogh.

- Middelfart er en ambitiøs størrelse

OB har indledt sæsonen i NordicBet Liga med tre sejre på stribe og en målforskel på 8-1, men Søren Krogh ser stadig plads til forbedring i spillet.

- Vi har været meget nysgerrige og ærgerrige på at flytte os som hold. Vi har arbejdet med spillet som kernen, og rundt om det har vi haft en god stram disciplin og hård træning. Det er det, jeg er mest tilfreds med. Jeg synes også, at vi har været gode til at sætte noget godt spil sammen i lange perioder som i første halvleg mod HB Køge og i første halvleg mod Hvidovre, hvor vi dominerede. Til gengæld har vi ikke lukreret helt så på de meget kraftfulde perioder, vi har haft i kampene. Det skal vi arbejde med, siger Søren Krogh.

I tirsdagens pokalkamp mod Middelfart skal OB forsøge at bygge videre på de positive takter, men Søren Krogh forudser ikke nogen let kamp for OB.