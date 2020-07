OB-træner lurer på "unfair" kup i europæisk playoff

AGF har spillet sin bedste sæson i 23 år og har fået bronze. OB har haft et svingende år og endte på en syvendeplads i Superligaen.

Men onsdag kæmper de to klubber alligevel på lige vilkår om dansk fodbolds fjerde og sidste billet til næste sæsons europæiske turneringer.

I spillet om Europa er AGF's eneste belønning for tredjepladsen, at holdet har fordel hjemmebane.

- Selv om det er lidt unfair, så vil vi være frække nok og se om ikke, at vi kan stjæle Europa-billetten fra dem, siger OB-træner Jakob Michelsen til fyens.dk.

Tabellen lyver ikke

Tre danske klubber er allerede klar til de europæiske klubturneringer i næste sæson.

FC Midtjylland som mester, FC København som toer og Superligaens nummer ti, Sønderjyske, der vandt pokalturneringen.

Trods bronzemedaljerne risikerer AGF altså at stå med en lang næse efter de 90 minutter onsdag aften. Det er en konsekvens af den særprægede struktur i Superligaen.

- Tabellen lyver ikke, men alle kendte propositionerne. I år er det ekstra uheldigt, at pokalvinderne ikke var med i top tre. De andre år har det været nummer fire mod syv.

- Det er virkelig den næststørste kamp efter pokalfinalen, som vi får chancen for at være med i. Det er mange år siden, at OB har været i Europa. Det kan vi spille for i Aarhus, siger Jakob Michelsen.

Møder bronzevindere

OB skal møde et hjemmehold, der fejrede bronzemedaljerne sammen med publikum på stadion i søndags.

AGF-træner David Nielsen afviser dog enhver snak om bronzetømmermænd.

- Spillerne er jo ikke dumme, de ved godt, der er en ny kamp onsdag. Det er bare at være klar.

- Vi kan godt sætte alle mulige faldgrupper op, hvor vi kan ende med at konstatere, at sæsonen er en katastrofe, hvis ikke vi kommer i Europa. Men det er ikke dét, det handler om. Vi skal ud og forsøge at kvalificere os til Europa med dette hold, siger David Nielsen til stiften.dk.

Kampen i Aarhus begynder klokken 20.