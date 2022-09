OB-træner om nederlag: Det er hårdt for os

OB brød sin stime på to sejre, da holdet søndag tabte 1-2 til Viborg FF hjemme på Odense Stadion.

OB-træner Andreas Alm mener, det var en hård skæbne, men vil ikke tale om fortjent eller ufortjent.

- Det er svært at sige, hvem der har fortjent sejren. Vi havde minimum ét point i 82 minutter, de havde tre point i ti minutter, siger Alm.

Fynboerne havde flere gode muligheder for at score til 2-0, og havde de scoret på en af de chancer, tror OB-chefen, at udfaldet af kampen havde været anderledes.

- Før Viborg scorede til 1-1, havde vi et fantastisk angreb, hvor vi skulle score. I slutningen af første halvleg havde vi to store chancer til at score.

- Havde vi scoret til 2-0, havde det været en helt anden kamp. Det er hårdt for os, siger træneren.

Andreas Alm gav debut til sine to nye midtbanespillere Franco Tongya og Armin Gigovic, der blev hentet ind på transfervinduets sidste dag. På trods af nederlaget er han tilfreds med deres indsats.

- Franco spillede en fornuftig kamp. Han var lidt træt til sidst, men ellers synes jeg, han spillede en fornuftig kamp. Han var involveret i en del offensivt, men han forsvarede også en del.

- Jeg synes, Armin dækkede meget rum. Han er god på bolden, siger Alm.

Andreas Alm vil dog ikke kommentere, om tilgangene af nye spillere har øget fynboernes chancer for at nå klubbens målsætning om top-6.

- Jeg tror ikke, man skal tænke på top-6 eller ikke top-6, når man spiller. Man spiller for at vinde kampen. Jeg tror ikke, der er nogen, der tænker på stillingen, når de spiller, siger han.

OB's næste opgave er allerede på onsdag, hvor holdet møder Nykøbing på udebane i pokalturneringen.