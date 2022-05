OB-træner: - Pokalfinalen definerer ikke vores sæson

Kristi himmelfartsdag tørner OB og FC Midtjylland sammen i pokalfinalen på Brøndby Stadion.



Lørdag fik fynboerne en dårlig optakt til braget, da de tabte 1-2 til Vejle i sidste runde af Superligaen.

Resultatet efterlader de stribede på ottendepladsen i ligaen, og derfor skal OB vinde pokalfinalen, hvis holdet skal sikre sig europæisk deltagelse i næste sæson.

Alligevel vil Andreas Alm ikke sige, at kampen kommer til at være definerende for, hvordan OB har klaret sig.

- Nej, pokalfinalen kommer ikke til at definere vores sæson. Der er stor forskel på pokalturneringen og Superligaen.

- Vi ender som nummer otte, men vi havde selvfølgelig en klar målsætning om at blive nummer syv.

- Vi har gjort det godt i nedrykningsspillet, men der er stadig en masse at arbejde på, siger han.

Europa kan sikres med sejr

Vinderen af pokalfinalen er sikret deltagelse i et europæisk gruppespil i næste sæson, men Andreas Alm har valgt ikke at tænke så meget over, hvad en sejr kan komme til at betyde.

- Jeg ved ikke, hvad jeg tænker om det (europæisk deltagelse, red.). Jeg tænker kun på at vinde kampen og måske fejre en titel.

- Det er klart, at en sejr selvfølgelig vil medføre et europæiske gruppespil, men det store for os er at spille en finale og måske få en titel, siger han.

Mads Frøkjær-Madsen, der scorede fynboernes enlige mål mod Vejle, er ærgerlig over, at superligasæsonen endte med et nederlag, nu hvor holdet ellers har været inde i en god periode.

- Jeg synes, det er superærgerligt, at vi misser syvendepladsen.

- Vi har haft en god periode på en 10-11 kampe, og så er det selvfølgelig kedeligt at tabe den sidste kamp i Superligaen.

- Især fordi vi inden kampen havde en matematisk mulighed for at blive nummer syv, som målet var, siger han.

Han var ikke meget for at tale om pokalfinalen mod FCM på torsdag, men han løftede alligevel lidt af sløret for, hvordan fynboerne skal vinde kampen.

- Jeg tror ikke, at vi skal tænke for meget over det (pokalfinalen, red.), men det er klart, at vi kommer til at sætte fuld fokus på kampen i den kommende uge.

- Vi skal tro på egne evner, uanset om det hedder Superliga, Europa eller pokalen.

- Vi ser frem mod torsdag, og når den kamp er færdig, får vi evalueret sæsonen, og så må vi gå på ferie med oprejst pande og se mod nye mål næste år, siger han.