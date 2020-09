OB-træner tager de positive briller på trods ineffektivitet

OB skabte masser af chancer i søndagens superligakamp mod FC Nordsjælland. Manglende effektivitet betød dog, at fynboerne måtte nøjes med et point efter 1-1.

I kampen var der ikke meget for OB-målmand Oliver Christensen at se til på grund af en velorganiseret defensiv.

Derfor ser OB-træner Jakob Michelsen positivt på søndagens pointdeling.

- Vi kan brokke og ærgre os over, at vi ikke var mere effektive, eller vi kan glæde os over, at vi kom frem til så mange chancer, mens vi holdt et hold som FCN fra fadet. Vi vælger at tage de positive briller på, siger OB-træneren efter kampen.

Han kunne i begyndelsen af anden halvleg se sin nye spiller Emmanuel Sabbi score sit første mål i klubben til 1-1, kort efter at FC Nordsjælland havde bragt sig foran på sit blot andet skud på mål.

- Det er bittersødt for mig. Jeg fik mit første mål, men holdet fik ikke tre point, som vi gik efter. Vi havde fortjent sejren, for vi dominerede og spillede godt, men vi var ikke skarpe nok, og jeg brændte også selv en i første halvleg, siger Sabbi.

I FCN-lejren var midtbanespiller Magnus Kofod jævnt tilfreds med første halvleg, men han erkender, at OB var det bedste hold i anden halvleg.

- Efter 1-1-målet begyndte vi at stresse, og det blev for meget en kamp på OB's præmisser. Vi manglede noget ro i OB's gode perioder, som kunne give os perioder i boldbesiddelse, som vi skulle bruge for at skabe chancer, siger Magnus Kofod efter kampen, der gav sæsonens første point.

OB er efter to runder noteret for fire point, da man slog FC København i sæsonpremieren. Inden sæsonen havde OB-træner Jakob Michelsen da også købt det udfald.

Det gør han dog ikke helt efter de to kampes forløb.

- Vi havde købt den anyday, men når det er sagt, så kan jeg ærgre mig over, at vi kun har fire point, siger han og tilføjer:

- Vi har været det bedste hold i begge kampe, og der kommer til at komme kampe, hvor vi ikke er det bedste hold. Så vi skal smede i vores gode kampe, for det er en brutal sæson, og derfor var spillerne også ærgerlige efter kampen.

