OB triumferer i Farum og sætter jagten ind på top-6

På et iskoldt Right to Dream Park i Farum var OB søndag eftermiddag køligst foran kassen og snuppede en særdeles vigtig 2-0-sejr over FC Nordsjælland.

Fynboerne hopper derfor op på en foreløbig syvendeplads med fire point op til top-6, men afstanden til det fine selskab kan blive større senere i 15. spillerunde.

OB grundlagde sejren i en helstøbt første halvleg, hvor Jakob Michelsens tropper med stor fysik og god organisation fik lukket godt ned for FCN's offensive profiler.

Samtidig lavede OB færre fejl end værterne og fandt generelt bedre løsninger med bolden.

Drømmestart

FCN var bedre med i en mere åben anden halvleg, hvor værterne formøblede en række store chancer, og så lukkede OB i stedet opgøret på en kontra.

Farum-klubben har øjeblikkeligt syv point op til sjettepladsen og er med syv kampe tilbage af grundspillet i stor fare for at misse mesterskabsspillet for første gang.

OB lagde stærkt fra land og fik en regulær drømmestart, da forsvarsspilleren Jeppe Tverskov allerede i det sjette minut stangede et hjørnespark i nettet til 1-0.

De fynske gæster virkede generelt afklarede og leverede i både pres- og kombinationsspillet, mens FCN havde svært ved at nedbryde OB's solide defensiv.

Tvang modstander til langskud

FCN spillede ofte over kanterne, men OB forsvarede sig glimrende centralt, hvilket tvang værterne til mange langskud, som sjældent blev farlige.

Efter pausen skabte FCN flere og større chancer, men OB-defensiven holdt stand, mens fynboerne var farlige på omstillinger den anden vej.

Sådan én udnyttede den netop indskiftede hurtigløber Mikkel Hyllegaard til perfektion med et kvarter igen, hvor han scorede til 2-0 og således cementerede FC Nordsjællands femte superliganederlag på stribe.

