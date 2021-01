OB udlejer forsvarsspiller til italiensk klub

Efter knap to år med en fuldtidskontakt i OB søger forsvarsspilleren Daniel Obbekjær nye græsgange.

Den 18-årige spiller er resten af sæsonen lejet ud til den italienske klub S.P.A.L, som han ser frem til at spille for.

- Jeg har lært rigtig meget i OB, siden jeg skiftede dertil fra Næsby Boldklub, og jeg er taknemmelig for, at jeg allerede i april 2019 fik muligheden for en fuldtidskontrakt i klubben. Nu glæder jeg mig helt vildt til at prøve mig af i en anderledes fodboldkultur end den danske, siger han i en pressemeddelelse.

Ifølge sportschef i OB, Michael Hemmingsen, har Daniel Obbekjær en forbilledlig indsats både i og udenfor banen. Derfor har han nu fået muligheden for at spille sig til en fuldtidskontakt på U19-holdet i S.P.A.L.

- Jeg vil rigtig gerne takke OB for at lade mig få chancen i S.P.A.L., og jeg ønsker alle i klubben held og lykke med resten af sæsonen, siger Daniel Obbekjær.

