OB udvider stemningsafsnittet: - Det bliver sindssygt fedt

Når striberne igen løber på banen til forårets første hjemmekamp, bliver det formentlig med endnu bedre stemning på tribunerne end nogensinde før.

Den ekstraordinært lange vinterpause på grund af verdensmesterskaberne i Qatar bliver nemlig udnyttet af OB til at optimere forholdene, så der kan skabes bedst mulig stemning under kampene.

I denne sæson har OB oplevet stor interesse for Richard Møller Nielsen Tribunen. Særligt ståpladserne på stemningsafsnittet har været efterspurgt.

- Derfor mener vi, at tiden er moden til en udvidelse. Vores stemningsskabende fanmiljø har haft et stort ønske om at få mere plads at arbejde med, siger Morten Friis Nielsen, fankoordinator i OB, til klubbens hjemmeside.

Og den plads får de nu.

Flere fans, mere stemning

I løbet af de sidste par sæsoner har OB flere gange meldt udsolgt til Richard Møller Nielsen Tribunen. OB har derfor i samarbejde med den officielle fanklub De Stribede og fangrupperingerne valgt at fordoble antallet af ståpladser på Odense Stadion.

- Vi skal fortsætte udviklingen af den aktive fankultur, og en afgørende forudsætning er flere stående fans, siger Morten Friis Nielsen og fortsætter:

- Udvidelsen er derfor et vigtigt første skridt, og sammen med vores fanmiljø arbejder vi hen over vinteren på en række initiativer og investeringer, som skal forbedre rammerne for den vokale opbakning.



Jonas Kjær Gervig fra fanklubben De Stribede glæder sig også til at få udvidet afsnittet med ståpladser.

- Vi vil jo gerne lokke folk med op at stå. Men så skal rammerne også være der. Det bliver sindsygt fedt, siger Jonas Kjær Gervig.

Det nye store stemningsafsnit vil desuden blive akkompagneret af et nyt og større capo-tårn som det aktive fanmiljø bygger.