OB vil have Hummel-milliardær ind over stadionprojekt: - Det vil jeg da gerne hjælpe med

Efter mange skriverier det seneste halve års tid har OB-selskabet Odense Sport & Event og Odense Kommune nu holdt det første møde om fremtidens Odense Stadion.

Af mails, som TV 2 Fyn har fået aktindsigt i, kan man se, at OB-ejer Niels Thorborg sammen med selskabets administrerende direktør Enrico Augustinus deltog i et møde 5. januar sammen med blandt andet borgmester Peter Rahbæk Juel (S) og by- og kulturrådmand Christoffer Lilleholt (V).

Fyns største fodboldstadion, Odense Stadion, står foran den største renovering, siden stadion blev indviet i 1941. Toiletforhold for fans, salgsboder og omklædningsrum til klubberne har meget lav standard og lever ikke op til anbefalingerne fra Divisionsforeningen.

Det største problem er dog taget over tribunerne. Fra 2028 er det et krav, at alle tilskuerpladser skal være overdækket, for at man kan få lov at spille Superliga. I dag er kun en tredjedel dækket. Derfor skal der ske noget, hvis der også skal spilles fodbold på øverste niveau i Odense i fremtiden.

Fakta om Odense Stadion Odense Stadion blev oprindeligt bygget i 1941.

I 1996 besluttede et flertal i Odense Byråd, at stadion skulle renoveres.

Det nye Odense Stadion stod klar i 1997 med en kapacitet på 18.790 tilskuere.

I 2005 købte OB's ejerselskab grunden under hovedtribunen og byggede om med VIP-faciliteter. Den del af stadion ejes dermed af Odense Sport & Event, som også har byggeret på begge sider af VIP-bygningen.

Odense Kommune ejer tribunerne og banen. Se mere

Det er kommunen, der ejer de fire tribuner og banen, og kommunen har derfor ansvaret for, at stadion lever op til gældende krav. Og et flertal i Odense Byråd har i næste års budgetter sat samlet 35 mio. kr. af til stadionrenoveringer.

Samtidig har Odense Sport & Event store drømme om at jævne alle tribuner med jorden og bygge et helt nyt og topmoderne stadion med plads til 15.000 tilskuere og med overdækkede tribuner og lukkede hjørner.

I september sidste år løftede TV 2 Fyn via aktindsigt sløret for et hidtil fortroligt projekt til samlet 263 mio. kr. Et stadionprojekt som ingeniørfirmaet Rambøll havde tegnet for OB og siden forelagt ledende embedsmænd i kommunen. I det budget, Rambøll forestillede sig, tegnede Odense Kommune som stadionejer sig for byggeudgifter på 149 mio. kr. - og altså langt mere end de 35 mio. kr., byrådet har sat af.

Alene udgifterne forbundet med overdækning af stadion er ifølge et notat, som TV 2 Fyn tidligere har beskrevet, estimeret til en pris mellem 90 og 145 millioner kroner.

Stadionsalg stadig en mulighed

Der er altså nok at tage fat på. Men selvom der er gået to måneder siden mødet, har der ikke været yderligere mødeaktivitet omkring stadion. Af de samme mails fremgår det, at parterne gerne vil vente på at corona-restriktioner tillader et fysisk møde.

Odense Kommune har dog indledt forberedelserne til det næste møde, fremgår det af en mail fra stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen sendt til Niels Thorborg og Enrico Augustinus.

"(...) aftalte vi, at Odense Kommune ville påbegynde at afdække modeller til udvikling af stadion og bydelen (Bolbro, red.). Modeller, der kan skabe en bæredygtig finansiering af udviklingen af stadion. Det arbejde har vi påbegyndt, og vil inden et kommende møde fremsende materiale om modeller," skriver stadsdirektøren, inden han påpeger, at et muligt salg af Odense Stadion er blandt de mulige modeller:

"Blandt de modeller, vi arbejder med, er forskellige varianter af offentligt-privat samarbejde, salg i et samlet udbud (inkl. projektudvikling) og oprettelse af arealudviklingsselskab," skriver Stefan Birkebjerg Andersen.

TV 2 Fyn har tidligere beskrevet, at Odense Sport & Event, der vurderes til at være den eneste potentielle køber af Odense Stadion, overfor Odense Kommune har afvist at købe stadion. Også selvom man måske endda kunne få skødet på stadion foræret gratis - fordi man som ejer så ville hænge på de millionregninger, der venter i 2028, når de nye krav til overdækning træder i kraft.

Christian Stadil og Rema 1000-direktør nævnes

Mailnotatet løfter også sløret for en række personer, som kommunen på den ene side og OB på den anden gerne vil inddrage i en "helt uformel idégenerering". Det fremgår dog, at stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen ikke vil have for mange personer ind over:

"Det er klart, at der er tale om en helt uformel idegenerering, men det er ikke desto mindre væsentligt, at vi på dette tidlige tidspunkt af processen, at vi kan holde idegenereringen/udviklingen i en relativ lille kreds," skriver han.

Disse personer bliver nævnt i notatet: Christian Stadil, ejer og adm. direktør i Thornico A/S

Ole Hvelplund, adm. direktør i Nature Energy

Stephan Sørensen, ejendomsdirektør i Rema 1000

Trine Skammelsen (tidl. direktør for Kongelunden, stadionprojektet i Aarhus)

Esben Danielsen (tidl. direktør for Lokale- og Anlægsfonden, nu fagdirektør for Kultur i Københavns Kommune)

Jacob Møller (partner i advokatfirmaet Kromann Reumert) Se mere

Det fremgår blandt andet, at OB har foreslået Ole Hvelplund, administrerende direktør i Nature Energy (der har ejer navnerettighederne til stadion), Stephan Sørensen der er ejendomsdirektør i Rema 1000 samt Christian Stadil, der er ejer og administrerende direktør i Thornico A/S, der består af mere end 200 selskaber indenfor shipping, fødevarer, ejendomme og mode, herunder sportsmærket Hummel, som OB som bekendt spiller i.

Af en mail fra OB-direktør Enrico Augustinus til Stefan Birkebjerg Andersen fremgår det, at det ikke vil tage lang tid at finde ud af, om multimilliardæren ville være interesseret i at være med:

"I forhold til gruppen, så kan vi tilbyde hurtigt at få afklaret Christian Stadils/Hummels interesse, omvendt synes vi, at I skal række ud til Ole Hvelplund, det vil han sætte pris på," skriver Enrico Augustinus.

Christian Stadil skriver dog i en mail til TV 2 Fyn, at han ikke er blevet kontaktet af OB endnu, men han kalder stadionprojektet "spændende":

"Det er bestemt et spændende projekt og en kanon klub, herunder da vi jo i Thornico har de fleste af vores aktiviteter på Fyn. En eventuel involvering på brainstorming og idéplan vil jeg selvfølgelig godt hjælpe med, skulle jeg blive spurgt. Jeg ønsker dem alt det bedste til projektet," skriver Christian Stadil til TV 2 Fyn.

Selvom han altså er åben for at være med i brainstorming på stadionprojektet, afviser han dog tanken om at Thornico A/S ligefrem skulle direkte investere i projektet.

"Vores grundstrategi er dog, at vi ikke investerer i klubber, da vi af den vej kommer til at forfordele. Hvis vi investerer i OB, hvad så med Brøndby og AGF mm.," skriver Christian Stadil.

Om Christian Stadil siger Enrico Augustinus til TV 2 Fyn:

- Han er en af mange, der kunne være interessante. Men han er Odense-dreng, og vi synes, det ville være interessant at bringe Hummel på banen i de her snakke.

Ejendomsinvestor skulle være interesseret

Hele stadionprojektet afhænger af at andre private investorer kan se en idé i at putte penge i projektet. Borgmester Peter Rahbæk Juel (S) har tidligere slået fast, at kommunen på ingen måde kommer til at stå for betalingen af renoveringen selv.

Der skal andre investorer ind over, også andre end Odense Sport & Event, hvis man skal forløse de drømme man har, ikke bare for Odense Stadion, men også for hele idrætsparken i Bolbro.

TV 2 Fyns erhvervsredaktør Ole Frank Rasmussen har tidligere peget på ejendomsmogulen Frederik Barfod, der er administrerende direktør i Barfod Group som en oplagt investor. Og Barfods interesse bekræftes faktisk af Enrico Augustinus i hans mail til kommunens stadsdirektør:

"Jeg har i anden sammenhæng talt med Frederik Barfoed. Det er min klare opfattelse, at han udviste interesse for aktiviteter i området. Barfoed Group er god samarbejdspartner på stadion og eksisterende tribunesponsor, det ville være en skam ikke at trykprøve denne interesse. Jeg ved også, at Frederik har udvist interesse for aktiviteterne i Sports Academy Denmark (idrætsefterskole, der åbner til august ved Odense Atletikstadion ved siden af Odense Stadion, red.)," skriver Enrico Augustinus.

OB klar til at lukke "egne hjørner"

Enrico Augustinus siger til TV 2 Fyn, at han ikke tror, det bliver et problem at finde interesserede investorer, der vil lægge penge i projektet.

- Jeg har snakket med mange interesserede. Jeg tror ikke, det bliver et problem at finde nogen, der vil investere. Men opgaven bliver at finde de helt rigtige investorer, der også har lyst til at investere i et idrætsområde. Det kunne være et motionscenter, et privathospital eller lignende. Ingen andre steder i Danmark får du en idrætspark med et fodboldstadion med letbanestop lige ude foran.

- Vi påtager os ikke det fulde ansvar, for vi lejer os jo ind, og det er kommunens stadion først og fremmest. Men vi er selvfølgelig en vigtig part i det her. Vi har ambitioner om at være en top seks klub i Danmark, og det kræver også et top seks stadion. Vores mål er at få lukket hjørnerne, have fuld tagdækning af tribunerne og at der er en god bane. Samtidig skal stadion kunne rumme minimum 15.000 tilskuere, så man kan byde ind på blandt andet landskampe. Så det handler ikke kun om bedre forhold til OB, men også om at byen får et stadion, der kan bruges til meget mere.

TV 2 Fyn har tidligere beskrevet, at kommunen nærmest aldrig bruger sit eget stadion, og at OB har tegnet sig for 87 ud af i alt 90 dage, hvor stadion har været i brug de sidste fire år.

Enrico Augustinus fortæller, at Odense Sport & Event er klar til at udvide VIP-bygningen.

- Som minimum vil vi bruge den ene af de to byggeretter vi har på VIP-bygningen. Vi vil gerne lukke hjørnet til højre for den (når man kigger ind mod banen, red.) ved at udbygge vores sponsorfaciliteter og lave flere møde- og konferencefaciliteter. Det vil være en økonomisk stor mundfuld for os også at lukke hjørnet til venstre for VIP-bygningen af. Men måske kunne Odense Håndbold (der har hjemme i Odense Idrætshal på den side af stadion, red.) have en interesse i at blive en del af det hjørne og få flere kvadratmeter, siger OB-direktøren.

Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel har ikke ønsket at medvirke i interview om sagen.