OB vil hente nye kræfter udefra efter stjernespillers exit

Der skal hentes en ny spiller ind udefra, efter at OB har solgt Issam Jebali.

- Ja det er planen, at vi skal gøre det, siger Björn Wesström, der er fodbolddirektør i OB.

Fodbolddirektøren vil dog ikke komme ind på, hvem der potentielt kan udfylde det hul, som tuneseren efterlader, eller om der skal rykkes rundt på truppen, så der skal findes en helt anden type spiller.

- Vinduet (transfervinduet, red.) er åbent i januar, og så må vi være nøje i vores overvejelser, lyder det fra Björn Wesström.

Torsdag offentliggjorde OB, at de har solgt tunesiske Issam Jebali til den japanske klub Gamba Osaka.

- En svær balancegang

Issam Jebali forlader Odenseklubben efter tre og et halvt år og 102 kampe. Kontrakten med Gamba Osaka løber frem til sommeren 2026.

Ifølge Björn Wesström har der været mange overvejelser med i salget af den tunesiske angriber, der for nyligt har spillet i alle Tunesiens VM-kampe i Qatar.

- Vi har skullet vurdere, hvad vi tror, Issam kan performe i OB, og det er en svær balancegang.

- Det, vi ved, er, at han har gjort ting for os historisk. Hvad han ville komme til at gøre for os, det ved vi ikke, og det kommer vi aldrig til at få svar på, siger fodbolddirektøren.

Björn Wesström fremhæver, at Issam Jebali fylder 32 år i år, og at skiftet til Japan er en stor mulighed for ham.

Mens OB sælger ud af deres spillere, så er Odense Håndbold ved at hente nye spillere til holdet.