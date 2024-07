OB vinder over Esbjerg fB i sidste minut

OB indledte lørdag eftermiddag tilværelsen i 1. division med en sejr på 2-1 over Esbjerg på Blue Water Arena.



Det lignede ellers en retfærdig pointdeling, men efter 96 minutter steg den unge angriber Luca Kjerrumgaard til vejrs og sikrede fynsk forløsning.

OB arbejdede sig lige så stille ind i kampen og fik så en håndsrækning, der endda sendte fynboerne i front.

Esbjergs Andreas Troelsen havde bolden i eget felt og skulle til at bygge spillet op, men Luca Kjerrumgaard gik i højt pres, stjal bolden og serverede for Louicius Don Deedson, der nemt kunne score.

Derfra var det en lige halvleg, hvor begge mandskaber angreb, men havde problemer med at kreere åbne muligheder.

Det sidste lykkedes for Esbjerg efter en lille time, da Jonas Mortensen sendte en flad bold i dybden og sørgede for en helt oplagt chance til anfører Emil Holten, der udlignede klinisk.

I den sidste halve time rakte begge hold ud efter alle tre point, men længe lignede det en fair deling bedømt på spil og chancer.

I kampens tillægstid var det dog OB, der pressede mest, og efter et par sene hjørnespark lykkedes det for unge Kjerrumgaard at score det forløsende sejrsmål.