OB vinder på hjemmebane for første gang i næsten et år

Den er god nok - OB har netop sikret sig sin første hjemmesejr siden 26. maj sidste år. Det er dermed en kæmpe forløsning for fynboerne, der virkelig har kæmpet for en sejr på eget stadion i hele sæsonen.

Den kom søndag mod Randers FC, og er samtidigt en helt afgørende sejr for OB's overlevelse i superligaen. Det skete på et stadion fuld af euforiske OB-fans, der stod bag holdet hele vejen igennem kampen.

OB kan selv gøre sit for overlevelsen i superligaen i udekampen mod Viborg i næste uge, men skulle OB vinde de to sidste kampe, så kræver det ”bare” at Lyngby taber en af sine to resterende kampe eller at Vejle maksimalt spiller uafgjort i sine to sidste kampe. Laver Vejle to point, så skal OB dog samtidig hente syv mål på østjyderne – hvilket virker højest usandsynligt OB’s sæson i betragtning.