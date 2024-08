Det vakte harme, da OB onsdag annoncerede, at de havde indgået et samarbejde med bettingvikrsomheden Nye Expekt.

Nu har OB's fangruppe "De Stribede" besluttet at indgå et samarbejde med Center for Ludomani, skriver DR.

Center for Ludomani er et tilbud til spilleafhængige, som arbejder med spillerens spilletanker. Behandlingen er gratis og anonym.