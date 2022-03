OB's fodbolddirektør: Ændring af organisationen er nødvendig

- For at opnå de mål, vi stræber efter, må vi prøve at ændre på nogle ting, siger Björn Wesström.

Han fortæller, at han kommer til at overtage de opgaver, som Michael Hemmingsen havde i rollen som sportschef.

Han kommer derfor til at stå i spidsen for blandt andet køb og salg af spillere.

OB skal være moderne

I forbindelse med afskedigelsen af assistenttræner Peter Feher meddelte klubben, at man nu leder efter en, der er stærk til at analysere data.

Det er et af de punkter, der skal hjælpe OB med at opretholde en status som en moderne fodboldklub.

- Jeg ser det som en nødvendighed at få en med kompetencer inden for dataanalyser ind i trænerstaben.

- Ligesom en restaurant har brug for en kok i køkkenet, har en moderne fodboldklub brug for en med datakompetencer i staben, siger Wesström.

Dataanalytikere bruger man i flere danske klubber. Det kan være i forhold til at analysere løbemønstre og spillernes fysiske formåen i kampe.

Wesström afviser at udtale sig om, hvorvidt OB har været for langsomme til at søge efter folk med datakompentencer, da det ligger før hans tid i klubben.

Nummer 9 efter 19 kampe

Nødvendigheden af nye kompetencer kan blandt andet ses i OB's placering i Superligaen i de seneste år, mener Björn Wesström.

OB ligger i indeværende sæson nummer 9 efter 19 kampe i grundspillet. I sidste sæson sluttede fynboerne som nummer 8, mens det blev til en 9.-plads i grundspillet i 2019/20-sæsonen.

Björn Wesström blev i sommeren 2021 præsenteret som ny fodbolddirektør hos de stribede fynboer efter næsten ni år i den øverste ledelse hos svenske AIK. Han tiltrådte først stillingen i OB i år.