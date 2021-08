OB's nye førstemålmand: Vigtigt at opbygge noget kredit

Dermed har den unge fynbo foreløbigt vundet den interne målmandskamp over klubbens anden målmand, den 28-årige ivorianer Sayouba Mandé.

Bernat er naturligvis glad for at blive valgt, og vil sætte sig tungt på posten i Odense.

- Det er altafgørende for mig. Jeg har været i klubben syv-otte år nu og kender klubben ud og ind, og klubben kender mig.

- Så det er jo bare dejligt, at jeg bliver vist den tillid.

- Mandé og jeg har ikke fået så meget at vide om, hvor åben kampen er, og derfor tror jeg, det er vigtigt at opbygge noget kredit af en eller anden form.

- For lige nu er det nok stadig åbent mellem os, men jeg håber selvfølgelig, at træneren er tilfreds med min præstation, siger han efter sin første kamp på bagkant af salget af Oliver Christensen, hvor OB spillede 2-2 på udebane mod AGF.

Unge Bernat var en smule impliceret i AGF's udligning, da han ikke fik bokset en høj bold ordentligt væk. Han mener dog selv, at han skulle have haft et frispark, og det er svenske Andreas Alm enig med ham i.

- Jeg synes 100 procent, der var frispark på AGF's første mål, eftersom Bernat var først på bolden, og AGF-spilleren (Patrick Mortensen, red.) ikke havde øjnene på bolden, siger OB-træneren.

Til trods for de to indkasserede mål var svenskeren dog godt tilfreds med sin nye førstekeeper.

- Jeg synes, det var en god præstation, som var meget stabil, siger han.

OB spiller på onsdag i pokalturneringen mod FC Roskilde, hvor det endnu ikke vides, hvem af de to OB-målmænd, som skal spille.

Næste superligaopgave for fynboerne er den 13. september efter landskampspausen, når Sønderjyske kommer til Odense.