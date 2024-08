OB's nye mand har fået fuld tid: - Den rigtige beslutning at komme til OB

30-årige Jakob Bonde kom til OB denne sommer fra Viborg FF, og han blev hurtigt udnævnt som en ønskespiller af træner Søren Krogh, der tilmed har gjort Bonde til viceanfører i klubben.

- Det er jeg stolt og beæret over, for det viser en masse tillid fra trænerne. Alt i alt er jeg glad for at være her, og jeg synes, at jeg har truffet en rigtig beslutning ved at komme hertil, siger Jakob Bonde til TV 2 Fyn.

Flere spillere vil væk

Han tager gerne sin del af ansvaret i truppen som en af de erfarne ledere.

- Det har jeg det fint med. Der er rigtig mange unge spillere, der kommer med meget gå-på-mod. Nogle gange er det fint at smutte op i helikopteren og have et overblik, og der synes jeg, at jeg har nogle kompetencer at bidrage med. Nogle af os ældre spillere skal kunne samle holdet. De unge spillere er dygtige, og jeg synes, at vi har en spændende og dygtig trup, siger Bonde.

Arbejdet med at samle spillertruppen i et nyt fællesskab er i fuld gang i OB efter en sommer, hvor mange spillere har forladt klubben, mens nye folk er kommet til. Truppen rummer imidlertid stadig spillere, der er på vej væk fra klubben. Folk som Rami Al-Hajj, Aske Adelgaard, Sauli Väisanen og Tyler Burey træner med førsteholdet igen, men er næppe i OB efter 2. september, hvor transfervinduet lukker.

- Der er en fin stemning her, som der skal være, når vi har vundet de første fire kampe. Men der er stadig nogle mennesker, der ikke har lyst til at være her, og så skal man finde en måde, hvor man kan skilles. Jeg ved, at der bliver arbejdet på det, siger Jakob Bonde.

- Da jeg kom hertil, kunne jeg godt mærke, at det var en klub, der lige havde været gennem en nedrykning. Der er sket mange ting med udskiftning i truppen og en ny sportschef, men jeg synes, at vi er et fornuftigt sted nu, tilføjer han.