OB's stjernefrø: - Det er pinligt efterhånden

Tobias Slotsager var efter mandagens nederlag til Lyngby ikke bange for at tage krisesnakken med TV 2 Fyn. På spørgsmålet om, hvorvidt, han mener, OB er i krise, kom svaret prompte:

- Selvfølgelig gør jeg det. Vi har ikke vundet på hjemmebane (i denne sæson, red.), og vi har vundet to kampe i sæsonen. Vores målsætning er top-6. Lige nu er vi tre point fra nedrykning, så vi skal til at steppe op, eller så ved jeg ikke, hvad der sker.



Den unge forsvarsspiller er også ærgerlig over, at det ikke lykkedes at give de mange fremmødte fans en god oplevelse med en sejr.

- Jeg vil kalde det pinligt efterhånden, for vi lever ikke op til det, vi skal. Vi vil gerne i top-6. Det er målsætningen, men lige nu er vi ikke i nærheden.