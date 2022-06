OB's talentstrategi virker: - Vi mangler rivaler

OB er det eneste fynske fodboldhold, der er repræsenteret i de tre øverste fodboldrækker superligaen, første division og anden division.



Lige nu ligger OB nummer tre over superligaklubbernes brug af egne talenter.

Det fynske fodboldhold skaber deres egne spillere allerede fra barnsben, og det er der både fordele og ulemper ved.

- Det har en konsekvens for andre fynske hold, at OB udvælger fodboldtalenter allerede fra de er 13-14 år, som de i begyndelsen kan udvikle til billige penge og sælge dem til udlandet, mener Fyens Stiftstidende sportsredaktør Leif Rasmussen.

Det er helt bevidst, at den fynske fodboldklub prioriterer at udvikle deres egne spillere.

- OB kan få spillerne op i første division, og især de fynske fans vil gerne se fynboer på Superligaholdet, uddyber sportsredaktøren.

Men OB er heller ikke i en position, hvor klubben kan konkurrere med de rigtig store klubber om at hente spillere fra de bedste ligaer, uddyber sportsredaktøren.



- Der er sådan set ingen vej tilbage andet end at satse på egne talenter.



Manglende konkurrence

OB kigger også først i egne rækker, når de mangler spillere.

- Når vi skal hente nye spillere, kigger vi efter, om vi selv har nogle spillere, der kan erstatte den position. Hvis den spiller ikke findes hos os, kigger vi hos akademiet, på Fyn eller i Danmark, fortæller OB's sportsdirektør Björn Wesström

Men OB savner udfordring fra andre fynske klubber.

Det er et problem for rekrutteringen, at det kun er OB's spillere som repræsenterer de fynske hold i de tre øverste fodboldrækker, pointerer Björn Wesström

- Der er to problemer; rekrutteringen og konkurrencen. Vi mangler konkurrence fra andre fynske hold for at kunne se, hvad vi skal gøre bedre og forbedre. Og vi mangler rivaler, og der, synes jeg, Fyn har en udfordring, uddyber sportsdirektøren.

Men OB vil selv gerne bidrage til, at der skabes mere konkurrence blandt de fynske hold.

- Vi vil udbyde mere uddannelse og hjælpe andre klubber med at skabe en god virksomhed og fodboldmiljø.

Strategien har effekt

Strategien med at implementere flere af OB's egne talenter har vist sig at have effekt for OB's tre rækker, og det kommer ikke bag på sportsdirektøren.

- Det fungerer, fordi vi har bestemt os for, at det skal fungere. OB har arbejdet i lang tid på at komme hertil, og for mig er det ikke en positiv overraskelse.

Selvom strategien virker, mangler OB konkurrence, og den bliver svær at få, sådan som tingene er lige nu.

- Det er svært at se, at der er plads til en ligeværdig partner. Der kommer aldrig en anden Superligaklub i Odense. Det tror jeg simpelthen ikke på, men jeg kunne godt se, at der kom en lige under, fortæller sportsredaktør på Fyens Stiftstidende Leif Rasmussen.

Et af OB's helt store talenter er 18-årige Jakob Breum, som aldrig bliver træt af at score mål på hjemmebane.