Odbjerg elsker Odense: - Der er bare ti procent mere kærlighed

Selvom det ikke var hans første gang på hjemmebane siden coronapandemien, så var oplevelsen alligevel helt speciel.

Hit-fænomenet Andreas Odbjerg gæstede nemlig Grøn Koncert, da showet fredag var nået til Odense.

- Det var bare helt fantastisk. En ting er at vi ikke har kunne spille i to år, men for mig er det at vende tilbage til Odense, siger han og fortsætter.

- Jeg kan bare mærke, at der er ti procents mere kærlighed, når vi kommer her sammenlignet med andre steder

Overordnet taknemmelighed

Det meste af sommeren er for Andreas Odbjerg gået med at turnere landet på diverse festivaler. Og derfor fornemmer han efterhånden også, at stemning og fest er ved at finde sit normale leje igen.

- Nu har vi trods alt været igang hele sommeren, så det vil være at presse den at sige, at man stadig kan mærke corona-nedlukningen.

Dog synes Andreas Odbjerg, at han fornemmer en mere overordnet taknemmelighed hos sig selv og sit publikum.

- Der er en anden fornemmelse af, at vi ikke bare tager for givet, hvad vi faktisk har af muligheder. Vi er desværre lavet på en måde, at vi skal miste ting, for at vi finder ud af, hvad de betyder for os.

Hjemmebane er noget særligt

Andreas Odbjerg lagde også vejen forbi Odense da årets Tinderbox Festival løb af stabelen tidligere på sommeren.

Men det gør ikke glæden ved at komme til sin hjemby mindre, at han har skulle spille flere koncerter her, siger han.

- Jeg tror, at det er naturligt, at vi bliver sådan lidt lokalpatriotiske i en eller anden forstand. Vi er flokdyr, så hvis vi har noget tilfælles, så føler vi os tættere knyttere til dét.

Grøn Koncert kunne tidligere på ugen melde komplet udsolgt