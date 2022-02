Odense Å har den højeste vandstand i 80 år, men der er uenighed om årsagen

- Når åen er fyldt, så løber vandet ind over engene. Og det er der ikke ændret på, fordi opstemningen er fjernet. Det har vi også haft to konsulentfirmaer til at beregne for os, siger Jan Hald Kjeldsen, landinspektør i Odense og fortsætter:

- Og situationen i dag viser, at de havde ret i de beregninger. Fordi engene stadig bliver oversvømmede, og der er ikke kommet en flodbølge ned igennem Odense by.

Manglende opstemning

Sådan ser Peter Friis Touborg altså ikke på det. Han har målt vandstanden ved Søparken, hvor vandet før flød hen når det regnede meget.

Her er vandstanden 40 centimeter lavere end sidste, der var meget regn og en opstemningen ved Dalum.

- Så kan man sige, hvor er det vand så blevet af, jamen det flyder rundt inde i Odense, siger Peter Friis Touborg.

Han mener at vandets "bufferzone" er blevet flyttet fra engområdet ved Søparken til inde i Odense by.