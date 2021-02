Odense åbner igen for besøg på plejehjem

Efter flere måneder med restriktioner, kan beboerne på plejecentre i Odense Kommune igen få besøg af dem, de vil.

Det sker, fordi alle de beboere, der har ønsket at blive vaccineret mod covid-19, nu har fået både første og anden vaccine. Mere end 80 procent af beboerne på kommunens plejecentre har takket ja, og derfor er besøgsrestriktionerne, som trådte i kraft i november, nu blevet ophævet.

- Det har uden tvivl været rigtig hårdt for beboerne på plejecentrene og deres pårørende, at de ikke har kunne mødes, som de plejer. Derfor er det fantastisk, at vi nu igen kan åbne for besøg, så beboerne igen kan se deres kære, siger ældre- og handicaprådmand, Søren Windell, i en pressemeddelelse.

Stadig visse restriktioner

Odense Kommune har som den sidste fynske kommune ophævet besøgsrestriktionerne på kommunens plejecentre, men selvom plejehjemsbeboerne nu kan få besøg af så mange, de vil, gælder der fortsat en række særlige retningslinjer på plejehjemmene.

For eksempel gælder det blandt andet, at de besøgende skal være uden symptomer på Covid-19 i 48 inden besøget, og at besøget skal kunne gennemføres med to meters afstand.

Derudover kan der komme lokale besøgsrestriktioner for at inddæmme smitten med covid-19.