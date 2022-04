Odense Aafart fejrer 140 år: Nu skal bådene på el

- Vi sejler på åen, som er en del af naturen, og vi vil gerne bidrage til, at den er sund og rask og er et godt miljø for fisk og fugle, siger Eva Pasgaard Skytte, der er direktør i Odense Aafart.



Fra damp til diesel

Engang var Aafarten primært et transportmiddel gennem Odense, hvor borgerskabet blev transporteret fra byen til Fruens Bøge. Dengang var det dampmotorer, der lå i bådene. Siden blev de skiftet ud med dieselmotorer.



- Vi har i flere år kigget på, at bådene bliver eldrevne, fortæller direktøren, der har arbejdet med Erhvervshus Syddanmark i projektet Grøn Cirkulær Omstilling.

- Der er vi blevet meget klogere på, hvad der skal til for at lægge bådene om til bæredygtig drift.