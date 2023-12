I finansloven er der sat 695 millioner kroner de næste tre år til ældreplejen.

Udmøntningen af pengene er ikke fastlagt, men der bliver lagt op til, at dele af den store pose penge skal gå til at udbrede faste teams i ældreplejen.

Et arbejde, der allerede er i gang i Odense. Her har byrådet netop afsat 10,5 millioner kroner til at videreføre et pilotprojekt, der skulle stoppe til nytår. Dermed går Odense fra fem til 14 faste teams. Hør mere i videoen ovenfor.