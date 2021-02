Odense-bande afmærker territorium: Det sker også blandt gadehunde, siger rådmand

Søren Windell (K), der er rådmand i Odense Kommune, retter pegefingeren mod graffitien, der er spraymalet på viadukten ved Ejbygade.

- Det er et problem, fordi det er en del af bandekonflikten, siger Søren Windell og fortsætter:

- Det her er simpelthen for at markere grænsen mellem Vollsmosebanden og banden i Korsløkkeparken. Den her form for territoriel-afpisning, den vil jeg simpelthen ikke se på.

Det er noget, man ser blandt gadehunde. Det er en gang snothvalpe, der har lavet det her Søren Windell, rådmand i Odense Kommune

En borger i Odense så bandegraffitien og gjorde Søren Windell opmærksom på afmærkningen.

Hvis du kommer kørende fra Vollsmose-området på Ejbygade, bliver du mødt af ordet Korsløkkeparken på viadukten. Fra den modsatte side står der NBV, som er en forkortelse for Nyborgvej, som ligger klos op ad Ejbygade. Det er på Nyborgvej, at boligområdet Korsløkkeparken ligger.

- Det er en hån mod borgere, der kører her hver dag. De skal ikke se på, at banderne i den grad markerer deres magt på den her måde, siger Søren Windell.

NBV er en forkortelse for Nyborgvej, hvor netop Korsløkkeparken ligger, og banden hører til. Foto: William Borst Lorentzen

Bandekonflikten brager

Det er banden i Korsløkkeparken, der markerer sin tilstedeværelse med graffitien. Det er et klart budskab til Vollsmosebanden, at de viser, at herfra går deres territorium, mener Søren Windell.

- Det med at pisse sit territorium af, det er noget, man ser blandt gadehunde. Det er en gang snothvalpe, der har lavet det her. Vi skal have det væk, siger han.

Graffitien er blot endnu et eksempel på synliggørelsen af en igangværende bandekonflikt, der hærger i Odense.

Til venstre i billedet hænger en maskeret mand ud af vinduet på en bil. Det er fra musikvideoen 'Sort på sort'. Til højre er et billede fra musikvideoen 'Oppz'. Foto: Billeder fra musikvideoen, Sort på sort, YouTube - Billeder fra musikvidoen, Oppz, YouTube

I slutningen af november kom rapperen Chatle med musikvideoen ’Sort på sort’, der viste våben, skyderier og maskerede mænd i Vollsmose. Musikvideoen skulle opfattes som en klar markering fra Vollsmose-banden.

Knap to måneder efter kom der et modsvar.

Læs også Kritisk punkt for hip hop: - Musikvideoer bliver instrument i voldelig bandekonflikt

I en musikvideo fra Korsløkkeparken blev der nemlig svaret igen med de samme virkemidler. Skarpe knive og store pengebundt blev modsvaret i musikvideoen ’Oppz’ fra rapperen ZacFromThe9.

Det er ikke kun i de spydige musikvideoer, at man kan se bandekonflikten. Der har gentagende gange været skyderier mellem de to rivaliserende bander, der har medført uskyldige ofre.

24. juni i 2020 blev 31-årige Abdinur Mohamed Ismail dræbt, da bandemedlemmer fra Vollsmosebanden og Korsløkkebanden skød mod hinanden i Egeparken. Han havde ingen relation til bandemiljøet.

En klat maling løser problemet

Nu er der så kommet endnu et synligt bevis på bandekonflikten i Odense. Og den synlighed skal males over, forklarer Søren Windell:

- Vi skal ikke finde os i det her. Det kræver bare en klat maling, så får vi det væk. Vi skal få det fjernet hurtigt. Vi skal ikke se på det her.

Odense-rådmanden har bedt kommunen om at kontakte Bane Danmark, der ejer broen.

Læs også Rapper bag udskældt gangsterrap: - Mange har fået øjnene op for musikkens muligheder

- Så vil jeg efterfølgende have undersøgt, om der er andre steder, hvor det her sker, siger Søren Windell og siger afslutningsvis:

- Almindelig graffiti kan blot være en uvorn unge, der ikke er blevet opdraget ordentligt. Det her er en magtdemonstration, der skal vise andre, at her bestemmer vi. Og de her bander skal ikke bestemme i vores by. Vi skal tage magten tilbage.