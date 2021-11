Odense-borgmester kaldte sms-sag for "oprørt mediestorm" - nu afviser han interview

Da TV 2 Fyn efter præciseringen gentager forespørgslen om et interview for at høre borgmesteren forklare udtalelsen med egne ord og ikke gennem en rådgiver, afvises det.

TV 2 Fyn ville ellers i lyset af præciseringen fortsat gerne have spurgt, hvad borgmesteren konkret mener med en "oprørt mediestorm", og om medierne efter hans optik burde dække sagen anderledes, end hvad tilfældet er.

Vi ville også gerne have spurgt, om det er borgmesterens opfattelse, at omtale og dækning af sagen alene skyldes "mediestormen" - og altså dermed ikke det faktum, at blandt andre hans formand, statsminister Mette Frederiksen (S), har slettet sms'er fra et tidspunkt, hvor hun var med til at beslutte, at alle landets mink skulle slås ned.

Kan tippe magten

At borgmesteren i Odense overhovedet spørges til sms-sagen, selvom den primært udspiller sig på Christiansborg, skyldes, at landspolitiske tendenser typisk også slår igennem lokalpolitisk.

Ifølge kommunalforsker Roger Buch vil der klart være nogle vælgere, der lader sig påvirke af "Christiansborg-vinden", som siges at slå igennem med halv kraft.