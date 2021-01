Odense Bulldogs har igen fået ny direktør

Ishockeyklubben Odense Bulldogs har mandag præsenteret sin nye direktør. Det bliver Ole Nielsen, der overtager styringen af klubben.

Han afløser dermed Ulla Vahl-Møller, der forlod posten for en måned siden. Ole Nielsen har mere end ti års erfaring som sportsdirektør i fodboldklubberne SønderjyskE, Viborg, Randers FC og senest Vendsyssel FF samt som direktør i AaB Ishockey.

- Jeg føler, at jeg har en god ballast fra sportens verden, siger Ole Nielsen til TV 2 Fyn.

Den seneste måned har bestyrelsesmedlem Arne Buch været konstitueret som direktør i klubben. Han glæder sig over den nye mand i direktørstolen.

- Det er lykkedes os at få en mand med erfaring som administrerende direktør og som sportsdirektør, og han bliver ansvarlig for hele butikken - både det kommercielle og sportslige, siger Arne Buch.

Sjette direktør på fem år

Det er den sjette direktør i klubben på fem år. Den fynske ishockeyklub gennemgår i disse uger en større ændring af organisationen.

Henrik Benjaminsen valgte at træde tilbage som sportschef i december efter otte år på posten. Også på isen har Odense Bulldogs mistet profiler som Mike Hammond og Cody Donaghey.

Klubben føler sig dog sikker på, at den rigtige direktør er valgt i denne omgang.

- Det er der ingen tvivl om, at det er vores vurdering. Han kender til det med de små og store opgaver. I et direktørjob skal man kunne håndtere en masse detaljer i samarbejde med administrationen, forklarer Arne Buch.

Han fortæller, at der har været mange kvalificerede kandidater i spil, men klubben er sikker på, at den har fundet den rette denne gang, især fordi Ole Nielsen er en erfaren leder, som før har været med til at vende skuden for klubber, der ligesom Odense Bulldogs har oplevet sportslig nedgang.

Ambitioner om slutspil og medaljer

Odense Bulldogs ligger på en sidsteplads i Metalligaen, men med en ny direktør i spidsen skal der laves om på det.

- Ambitionen på den korte bane er at komme i slutspillet, siger Arne Buch, der håber, at Odense Bulldogs kan komme i top-otte, som giver adgang.

- Det er ambitionen og vores mål, at vi minimum skal spille semifinaler inden for en treårig periode. Vi ved godt, at der er et stykke vej derhen, tilføjer Ole Nielsen.

På længere sigt håber klubben, at holdet igen kan fylde ishockeyhallen med 2.500 tilskuere og blande sig i kampen om DM-medaljer.

- Det er en flerårig proces, vi skal i gang med nu, fastslår Arne Buch.

- Vi skal skabe en økonomi, der skal danne grundlag for, at vi kan spille med i toppen af Metalligaen, tilføjer Ole Nielsen.

Kommer der nye spillere?

- Der er sagt farvel til nogle spillere op til nytår, og dem skal vi have erstattet, og det er vi ved at kigge på nu. På den korte bane kommer jeg ikke til at lave de helt store forandringer, siger Ole Nielsen.

Ole Nielsen har første arbejdsdag i Pucken i Odense mandag.