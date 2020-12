Odense Bulldogs har spillet årets sidste kamp: Smitten sætter en stopper for spillet

Odense Bulldogs skulle slutte sæsonen af med to kampe mod Herning tirsdag og onsdag.

Men det bliver ikke en realitet på grund af corona.

Det er nemlig Hernings mandskab, der er ramt af coronasmitten. Smitten har bredt sig så voldsomt hos Blue Fox, at Herning stadig har syv smittede spillere.

Det betød, at Herning søndag aflyste deres kamp mod Esbjerg. Og nu bliver deres to kampe mod Odense Bulldogs også afblæst.

Det betyder ligeledes, at de to hold kan notere sig 1,5 point per kamp både tirsdag og onsdag efter det gældende Covid-19-reglement, der bakkes op af samtlige klubber i Metal Ligaen.

Herning Blue Fox ligger på fjerdepladsen i ishockeyligaen med 43,5 point efter 28 kampe.

Odense Bulldogs ligger på sidstepladsen med 18 point efter 29 kampe.