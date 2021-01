Odense Bulldogs henter ung canadier

Odense Bulldogs har været i Italien for at hente forstærkning.

Her har Odense-klubben hentet den 22-årige canadier Joseph Mizzi i klubben Fassa i den bedste italienske liga, AlpsHL, også kaldet Alpeligaen.

Joseph Mizzi er ifølge en pressemeddelelse hentet til Fyn "på særdeles fordelagtige vilkår" for resten af indeværende sæson.

"Med tilgangen af Joseph Mizzi styrkes den offensive bredde i truppen, så holdet fortsat er slagkraftigt i den resterende del af sæsonen", skriver Odense Bulldogs i pressemeddelelsen.

Her kan man også læse, at Joseph Mizzi dermed får mulighed for at vise sine kvaliteter - og vice versa -, hvilket kan give et billede af om, at de to parter skal forlænge samarbejdet.



Joseph Mizzi er forward og har i sæsonen 2019/20 og første halvdel af 2020/21-sæsonen spillet 62 kampe for Fassa, hvor det er blevet til henholdsvis 49 point i 43 kampe og 24 point i 19 kampe.

