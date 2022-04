Odense Bulldogs taber stort mod Aalborg

Odenses Mathias Mølgaard gjorde det endnu sværere for sine holdkammerater, da han fik en matchstraf mod slutningen af perioden.

Nikolaj Carstensen udnyttede de efterfølgende fem minutters overtal til gøre det til 5-0.

De godt 4000 tilskuere fik lov at fejre endnu en scoring, da Tobias Ladehoff lavede sit holds sjette mål i begyndelsen af sidste periode.

Da var opgøret forlængst afgjort, og de to hold sparede på energiudladningerne i slutfasen, måske med tanke på at der venter et gensyn mandag aften.

Her skal Odense ramme et helt andet niveau, hvis der skal holdes liv i serien. Det understreger Nicolai H. Weichel også i videoen her