Odense Bulldogs taber vigtige point

Det gik ikke som håbet for Odense Bulldogs, der i egen hule tabte 2-3 til Frederikshavn White Hawks.

Det gjorde de efter en resultatmæssigt hård første periode, som de tabte 2-0. Anden periode endte lige, inden Bulldogs vandt den sidste periode - desværre for Odense kun med en.

Resultatet betyder, at Odense Bulldogs mister vigtige point i toppen af Metalligaen, hvor de misser muligheden for at rykke op på andenpladsen, som indtages af Sønderjyske.

De har dog spillet to kampe færre end Sønderjyske, som de er á point med. Nederlaget betyder også, at de misser muligheden for at spille sig op på siden af Herning Blue Fox, som aktuelt er nummer 1 med en kamp mere end Bulldogs.