Odense Bulldogs vinder DM-bronze

Fredag vandt Odense 6-5, og lørdag endte det 5-4. Det er første gang i ti år, at Odense tager medaljer.

I 2012 blev det til sølv efter et nederlag på 3-4 i kampe i finaleserien mod Herning Blue Fox. De sidste par sæsoner har Odense været dårligst i grundspillet og slet ikke deltaget i slutspillet.

Det lå derfor ikke i kortene, at Odense skulle kæmpe om medaljer i denne sæson. I grundspillet sluttede fynboerne på syvendepladsen, men efter at have slået Sønderjyske over syv kampe i kvartfinaleserien kunne Odense altså begynde at drømme om medaljer.

I semifinalen var Aalborg Pirates dog for stor en mundfuld, men det endte altså alligevel med metal til det fynske hold.

Lørdagens bronzekamp bølgede frem og tilbage. Odense kom på 1-0, inden Esbjerg med to mål gjorde det til 2-1. Derefter vendte Odense igen kampen på hovedet med to mål til 3-2.

I tredje periode udlignede Esbjerg først, inden Odense igen bragte sig foran. Det skete igen lidt over halvvejs med mål til først 4-4 og derefter 5-4 til fynboerne.

Esbjerg kastede alt frem til sidst, men Odense holdt stand.