Odense Bulldogs ydmyge inden match mod mesterskabsbejler

Ishockeymandskabet Odense Bulldogs er for tiden inde i en god gænge. De seneste to kampe er vundet, hvor de fynske hunde har scoret 12 mål.

I eftermiddag går turen til Herning, hvor mesterskabsbejleren Blue Fox tager imod - et mandskab som fynboerne slog kort inden nytår med 5-2. Midtjyderne er inden sæsonen udpeget som en af de seriøse favoritter til mesterskabet, men er havnet i en resultatmæssig krise, mens Odense Bulldogs til gengæld virker til at have ramt en god form omkring jul og nytår.

En del af historien om Odenses opblomstring hedder Fredrik Bergvik og er målmand. Svenskeren kom til Fyn, da begge hidtidige målvogtere blev skadet i december. Han har forlænget sin kontrakt med Bulldogs og maner til besindighed inden eftermiddagens opgør.

- Vi spillede en virkelig god kamp mod dem senest og fik også næsten sejren mod dem i kampen før hjemme i Odense, så vi har selvtillid, men vi er samtidigt rigtigt ydmyge, for det er stadig et rigtigt godt hold, siger Fredrik Bergvik til klubbens Facebook-side.

Odense Bulldogs ligger på en øjeblikkelig 3. plads med 58 point. Der er seks point op til dagens modstander fra Herning på 2. pladsen - og fem points ned til SønderjyskE og Esbjerg Energy på 4. og 5. pladsen.

Kampen i Herning starter klokken 15.00 og kan ses på ligaens egen streamingtjeneste, metalligaen.tv.