Odense-café advarer gæster efter to smittetilfælde

Den Smagløse Café i Odense advarer nu gæster, der har befundet sig på stedet i sidste uge, om en potentiel smitterisiko.

To, en ansat og en gæst, er testet positive med coronavirus.

- Så nåede Coronaen også til Den Smagløse Café. En af vores søde kollegaer er testet positiv, lyder det i et opslag på Facebook.

Derfor opfordrer caféen gæster, der har befundet sig på caféen på Vindegade i weekenden 23.-25. oktober, til at lade sig teste.

Jeg vil ikke sige, der var panik, men man bliver sådan lidt, hvad skal man gøre? Skal man sende alle hjem? Philip Dudzinski, ejer, Den Smagløse Café

- Man er nødt til at advare folk. Det kan man ikke lade være med, og det har ikke været til diskussion, om vi skulle skrive ud og gøre opmærksom på det, siger ejeren Philip Dudzinski til TV 2.

Gæsten har selv henvendt sig til caféen, efter hun blev testet positiv. Hun har besøgt stedet fredag 23. oktober.

Må have hjælp af gammelt personale

Caféen har været nødsaget til at sende tre af sine i alt 12 bartendere hjem, efter smittetilfældet blev opdaget.

- Jeg vil ikke sige, der var panik, men man bliver sådan lidt, hvad skal man gøre? Skal man sende alle hjem? Heldigvis viste det sig at være en lukket gruppe, siger ejeren.

Det har dog alligevel betydet, at han har været nødt til at spørge gammelt personale om hjælp for at få dækket vagterne i caféen.

Ingen hygge i større grupper

Caféejeren har ikke overblik over, hvor mange mennesker der har været på Den Smagløse Café i løbet af den pågældende weekend. Men der kan være 50 i caféen ad gangen.

Smittetilfældet har da også fået yderligere konsekvenser for personalet. Philip Dudzinski har været nødt til at bede sine medarbejdere om ikke at samles for mange, fortæller han.

- Så kan jeg lukke caféen, hvis alle bliver smittet. Det er rigtig, rigtig ærgerligt, for det sociale er også en del af det at arbejde her. Men ellers kan vi blive lagt fuldstændig ned, siger ejeren.

Derudover er krav om sprit og afstand blevet indskærpet overfor caféens personale.

Det vides ikke, hvor hverken bartenderen eller gæsten er blevet smittet. Én af de hjemsendte bartendere er blevet testet negativ.