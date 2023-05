Odense er årets elevvenlige kommune

Tirsdag fik Odenses Fælleselevråd overraskt prisen som årets elevvenlige kommune af Danske Skoleelever.

- Odense Kommunes fælleselevråd viser over hele linjen, at sammenholdet og deres aktiviteter er dét, som styrker fællesskabet og elevdemokratiet i en kommune. Desuden formår de at træde ind i lokale dagsordener og bruge elevernes stemme med ind i udvikling af projekter, festivaler og politik, lød det tidligere på måneden fra Marie Holt Hermansen, formand for Danske Skoleelever.



Odense Kommune vandt også titlen i 2017.